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Бежавшие из Купянска в Харьковской области врачи нашли работу в Белгородской области

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI
Минздрав РФ организовал трудоустройство 19 медиков в регионе и Краснодарском крае. Ещё 120 медработников оформляют документы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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Беженцы

Уехавших из Харьковской области врачей трудоустраивают в Белгородской области и в Краснодарском крае. 19 из них уже работают, ещё 120 медиков оформляют необходимые документы.

По словам помощника министра, врачей трудоустроили оперативно в больницы региона и Краснодарского края, согласно их специализации. Медработникам помогут найти и служебное жильё.

Также чиновник подчеркнул, что организационно-консультационную помощь им оказывают органы управления здравоохранением регионов. Врачи тем временем проходят переаттестацию. 

 

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#Евгений Грицков#Медицина#Беженцы#Купянск#Харьковская область
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