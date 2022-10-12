Бежавшие из Купянска в Харьковской области врачи нашли работу в Белгородской области

Уехавших из Харьковской области врачей трудоустраивают в Белгородской области и в Краснодарском крае. 19 из них уже работают, ещё 120 медиков оформляют необходимые документы.
По словам помощника министра, врачей трудоустроили оперативно в больницы региона и Краснодарского края, согласно их специализации. Медработникам помогут найти и служебное жильё.
Также чиновник подчеркнул, что организационно-консультационную помощь им оказывают органы управления здравоохранением регионов. Врачи тем временем проходят переаттестацию.