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Белгородцы смогут забрать к себе бездомных собак на выставке

Сегодня, 06:19
15 октября в Центральном парке традиционно пройдёт выставка-раздача «Пойдём домой», сообщили в мэрии.

Белгородцы смогут выбрать себе питомца на традиционной выставке-раздаче бездомных собак. Мероприятие пройдёт 15 октября в Центральном парке. Оно начнётся в 11:00 и продлится до 15:00.

Волонтёры привезут 30 собак из службы по отлову и содержанию бездомных животных. Любую из них белгородцы смогут забрать домой. С собой людям нужно принести паспорт.

Все животные уже привиты, адаптированы к домашней жизни. Организаторы рассказали, что будущим хозяевам дадут возможность разузнать о характере собак, её особенностях и привычках. 

 

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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Взять себе собаку#Выставка собак#Бездомные собаки#Наталья Корявых
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