Белгородцы смогут забрать к себе бездомных собак на выставке

Белгородцы смогут выбрать себе питомца на традиционной выставке-раздаче бездомных собак. Мероприятие пройдёт 15 октября в Центральном парке. Оно начнётся в 11:00 и продлится до 15:00.
Волонтёры привезут 30 собак из службы по отлову и содержанию бездомных животных. Любую из них белгородцы смогут забрать домой. С собой людям нужно принести паспорт.
Все животные уже привиты, адаптированы к домашней жизни. Организаторы рассказали, что будущим хозяевам дадут возможность разузнать о характере собак, её особенностях и привычках.