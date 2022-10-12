Белгородцы пожаловались на маленькую вместимость автобусов по маршруту № 129

Как рассказали люди, по маршруту № 129 невозможно ездить. В понедельник, 10 октября, пассажиры стояли в пробке около часа, когда ехали от «технолога» до Разумного. При этом автобус был небольшой и полный.
Перцев отметил, что проблема с переполненными автобусами присутствует.
Сейчас мы обратимся к предприятию «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» и попросим его решить данный вопросы. Чтобы в определённый час пик или увеличили количество автобусов, или дали большей вместимости.
Владимир Перцев
Напомним, ранее жалоба поступила на маршрут № 229. Пассажиры отметили, что автобусов практически нет на линии, особенно в вечернее время. Руководитель оператора перевозок пояснил, что два автобуса по указанному маршруту не работали, потому что не было водителей.