Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы пожаловались на маленькую вместимость автобусов по маршруту № 129

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
Жалобу люди оставили главе Белгородского района Владимиру Перцеву. Он пообещал урегулировать вопрос с ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».

Как рассказали люди, по маршруту № 129 невозможно ездить. В понедельник, 10 октября, пассажиры стояли в пробке около часа, когда ехали от «технолога» до Разумного. При этом автобус был небольшой и полный.

Перцев отметил, что проблема с переполненными автобусами присутствует.

Сейчас мы обратимся к предприятию «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» и попросим его решить данный вопросы. Чтобы в определённый час пик или увеличили количество автобусов, или дали большей вместимости.
Владимир Перцев

Напомним, ранее жалоба поступила на маршрут № 229. Пассажиры отметили, что автобусов практически нет на линии, особенно в вечернее время. Руководитель оператора перевозок пояснил, что два автобуса по указанному маршруту не работали, потому что не было водителей.

 

Читайте также:
В Белгороде нашли водителя автобуса, ехавшего по встречной полосеВ Белгородской области появились автобусы, которые отвозят родственников к военнымВ Белгороде осталось нанять двух водителей школьных автобусов
#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородский район#Владимир перцев#Автобус#Организатор пассажирских перевозок#Обращение
Подпишитесь
Оперштаб назвал взрывы над Белгородом следствием работы ПВО
Сегодня, 14:30
Халатности и мошенничества нет, но дом снесут: что случилось с жильём для сирот
Сегодня, 09:41
Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода
Сегодня, 14:24
В Сети опубликовали кадры с места пожара на подстанции в Шебекино
Сегодня, 09:29
Гладков ответил, введут ли в Белгородской области военное положение
Вчера, 20:21
Гладков показал, чем кормят в части мобилизованных белгородцев
Сегодня, 10:58