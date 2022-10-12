Белгородцы пожаловались на маленькую вместимость автобусов по маршруту № 129

Напомним, ранее жалоба поступила на маршрут № 229. Пассажиры отметили, что автобусов практически нет на линии, особенно в вечернее время. Руководитель оператора перевозок пояснил, что два автобуса по указанному маршруту не работали, потому что не было водителей.