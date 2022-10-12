Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы и воронежцы создали фиктивную компанию и обманули крымчан на 7,2 млн

Сегодня, 08:54
Фото: Bel.ru
Мошенники искали людей, которым отказали в кредитовании, и предлагали свои услуги, но с уплатой страховки. В итоге пострадали более 200 человек. Возбуждены уголовные дела, сообщает «МВД-Медиа».

Трое жителей Белгородской и Воронежской областей создали фиктивные кредитные организации на подставных лиц. В схеме участвовали 16 человек — руководители филиалов и кредитные менеджеры.

Мошенники искали клиентов — тех, кому банки отказали в кредитовании — и предлагали им свои услуги, но с уплатой страховки. Люди соглашались и переводили деньги, но столь желанного одобрения займа так и не получали.

Жертвами преступной схемы стали более 200 человек. Вместе они потеряли свыше 7,2 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела за мошенничество (ст. 159 УК РФ) и организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Троих подозреваемых заключили под стражу, одного организатора группировки объявили в розыск, а остальным запретили определённые действия или ограничили их подпиской о невыезде.

Читайте также:
Белгородка потеряла золотой браслет и заплатила за него мошенникуВ Белгороде осудили укравших более 150 млн рублей мошенниковВ Белгороде пенсионерка перевела мошенникам 3,4 млн рублей
#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Крым#Уголовное дело#Мошенничество#Кредит
Подпишитесь
Оперштаб назвал взрывы над Белгородом следствием работы ПВО
Сегодня, 14:30
Халатности и мошенничества нет, но дом снесут: что случилось с жильём для сирот
Сегодня, 09:41
Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода
Сегодня, 14:24
В Сети опубликовали кадры с места пожара на подстанции в Шебекино
Сегодня, 09:29
Гладков ответил, введут ли в Белгородской области военное положение
Вчера, 20:21
Гладков показал, чем кормят в части мобилизованных белгородцев
Сегодня, 10:58