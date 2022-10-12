Белгородцы и воронежцы создали фиктивную компанию и обманули крымчан на 7,2 млн

Трое жителей Белгородской и Воронежской областей создали фиктивные кредитные организации на подставных лиц. В схеме участвовали 16 человек — руководители филиалов и кредитные менеджеры.
Мошенники искали клиентов — тех, кому банки отказали в кредитовании — и предлагали им свои услуги, но с уплатой страховки. Люди соглашались и переводили деньги, но столь желанного одобрения займа так и не получали.
Жертвами преступной схемы стали более 200 человек. Вместе они потеряли свыше 7,2 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела за мошенничество (ст. 159 УК РФ) и организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Троих подозреваемых заключили под стражу, одного организатора группировки объявили в розыск, а остальным запретили определённые действия или ограничили их подпиской о невыезде.