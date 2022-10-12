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Белгородцам не планируют выдавать справки об окончании курсов по оказанию медпомощи

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
О том, не стоит ли выдавать специальный документ об окончании курсов, белгородцы поинтересовались у губернатора. Вячеслав Гладков в свою очередь ответил, что не видит смысла превращать процесс обучения в выдачу справок.

Жители региона спросили губернатора: выдают ли по окончании курсов по оказанию первой медицинской помощи какие-либо подтверждающие их прохождение документы? Белгородцы думают, что такие справки могли бы пригодиться.

Однако губернатор так не считает. По его мнению, не стоит превращать процесс обучения в выдачу каких-либо документов. Об этом он заявил во время прямого эфира «10 вопросов губернатору».

Я с вами не совсем согласен. Люди идут на медицинские курсы в текущей обстановке в первую очередь для того, чтобы получить навык, или вспомнить его, или сформировать новый. Ситуация сложная, и он должен быть, мне кажется, у каждого. Всё превращать в выдачу каких-то документов — не знаю, есть ли в этом смысл.
Вячеслав Гладков

Курсы по оказанию первой медицинской помощи в Белгороде проводят с начала октября. Обучение проходит на базе Центра медицины катастроф. Курсы уже оканчивают 200 человек. Бесплатные занятия проводили и в Старом Осколе.

 

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Медпомощь#Документ#Курсы
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