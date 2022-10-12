Белгородцам не планируют выдавать справки об окончании курсов по оказанию медпомощи

Жители региона спросили губернатора: выдают ли по окончании курсов по оказанию первой медицинской помощи какие-либо подтверждающие их прохождение документы? Белгородцы думают, что такие справки могли бы пригодиться.
Однако губернатор так не считает. По его мнению, не стоит превращать процесс обучения в выдачу каких-либо документов. Об этом он заявил во время прямого эфира «10 вопросов губернатору».
Я с вами не совсем согласен. Люди идут на медицинские курсы в текущей обстановке в первую очередь для того, чтобы получить навык, или вспомнить его, или сформировать новый. Ситуация сложная, и он должен быть, мне кажется, у каждого. Всё превращать в выдачу каких-то документов — не знаю, есть ли в этом смысл.
Вячеслав Гладков
Курсы по оказанию первой медицинской помощи в Белгороде проводят с начала октября. Обучение проходит на базе Центра медицины катастроф. Курсы уже оканчивают 200 человек. Бесплатные занятия проводили и в Старом Осколе.