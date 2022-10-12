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Белгородское управление госэкспертизы снова пытается купить машину за 4,4 млн рублей

Сегодня, 14:26
Фото: 1MI
Договор на покупку авто появился на госзакупках.

Управление государственной экспертизы Белгородской области покупает автомобиль Kia Carnival. Покупка и доставка автомобиля обойдётся в 4,4 млн рублей.

Известно, что автомобиль будет не ранее 2021 года выпуска. Мощность двигателя должна быть больше 190 л. с.

Напомним, что ранее управление госэкспертизы уже выставляло лот на покупку автомобиля за 4,4 млн рублей. Известно, что машина должны была быть оснащена системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС», задними датчиками парковки, камерами заднего вида и аудиосистемой. 8 сентября договор на покупку автомобиля расторгли.

Новый договор на поставку автомобиля заключили 10 октября. Машину должны поставить до 10 ноября 2022 года. Поставщика определили в ходе электронного аукциона 27 сентября.

Напомним, что в июле текущего года управление госэкспертизы покупало кроссовер за 5 млн рублей. Согласно документам госзакупки, машина должна была быть полноприводной, не ранее 2022 года выпуска, с задними датчиками парковки и круиз-контролем с ограничителем скорости. Мощность кроссовера должна быть не ниже 170 лошадиных сил.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Автомобиль#Покупка
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