Белгородское управление госэкспертизы снова пытается купить машину за 4,4 млн рублей

Напомним, что в июле текущего года управление госэкспертизы покупало кроссовер за 5 млн рублей. Согласно документам госзакупки, машина должна была быть полноприводной, не ранее 2022 года выпуска, с задними датчиками парковки и круиз-контролем с ограничителем скорости. Мощность кроссовера должна быть не ниже 170 лошадиных сил.