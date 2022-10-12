Белгородки попросили Гладкова помочь организовать фронтовую почту

Женщины Белгородской области, чьих мужчин призвали на службу, просят Вячеслава Гладкова помочь в организации фронтовой почты. Эта просьба прозвучала во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября.
Прошу от лица всех жён и матерей наших мобилизованных мужчин Белгородской области. Пожалуйста, организуйте фронтовую почту. Понимаем, что связаться с ребятами по телефону небезопасно. Но знать, что с ними всё в порядке, очень хочется. Очень просим посодействовать.
Надежда Велигурская
Губернатор идею оценил, хотя и назвал это предложение тяжело реализуемым. Он уже дал поручение проработать инициативу министру по делам молодёжи Татьяне Киреевой.
Надеюсь, что в ближайшее время постараемся эту связь выстроить. Мы понимаем, кто пишет: жёны, матери, дети. Нам только нужно только донести эту почту для адресата. Немного тяжело, но постараемся. Идея классная.
Вячеслав Гладков
Ранее белгородцы предложили организовывать выступления агитбригад для мобилизованных в пунктах сбора. Гладкову идея понравилась.