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Белгородки попросили Гладкова помочь организовать фронтовую почту

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Матери и жёны военнослужащих понимают, что иногда связываться с бойцами по телефону небезопасно, в связи с чем попросили организовать фронтовую почту. Губернатор назвал идею тяжело реализуемой, но классной.

Женщины Белгородской области, чьих мужчин призвали на службу, просят Вячеслава Гладкова помочь в организации фронтовой почты. Эта просьба прозвучала во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября.

Прошу от лица всех жён и матерей наших мобилизованных мужчин Белгородской области. Пожалуйста, организуйте фронтовую почту. Понимаем, что связаться с ребятами по телефону небезопасно. Но знать, что с ними всё в порядке, очень хочется. Очень просим посодействовать.
Надежда Велигурская

Губернатор идею оценил, хотя и назвал это предложение тяжело реализуемым. Он уже дал поручение проработать инициативу министру по делам молодёжи Татьяне Киреевой.

Надеюсь, что в ближайшее время постараемся эту связь выстроить. Мы понимаем, кто пишет: жёны, матери, дети. Нам только нужно только донести эту почту для адресата. Немного тяжело, но постараемся. Идея классная.
Вячеслав Гладков

Ранее белгородцы предложили организовывать выступления агитбригад для мобилизованных в пунктах сбора. Гладкову идея понравилась.

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#Инна Рогова#Общество#Частичная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фронтовая почта#Письма
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