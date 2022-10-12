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Белгородка испугалась будки во дворе дома, которая оказалась автоматом для воды

Сегодня, 14:21
Фото: 1MI
Своё обращение она оставила мэру областного центра Антону Иванову. Градоначальник объяснил, что это автомат для продажи воды. Установить объект просили жители близлежащих домов.

Как отметила белгородка Анна, в её дворе (территория дома на Народном бульваре, 91) появилась «странная будка».

Кто и когда установил её — неизвестно. Управляющая компания ничего не знает и отношения к ней не имеет. Никакого согласия жильцов на установку этой будки не спрашивали. Контактов на ней нет, куда обращаться, чтобы это убрали из нашего двора?
Анна, белгородка

Мэр областного центра Антон Иванов отметил, что будка — это автомат для продажи питьевой воды. Он размещён по просьбе жителей района — домов № 91, 89 и 87 по Народному бульвару.

Были проведены торги на установку данного аппарата. Сейчас проходят необходимые согласования для подключения его к сети водопровода, чтобы он продавал очищенную воду, которую можно пить.
Антон Иванов

Чиновник отметил, что если замечания есть, их обсудят с жителями.

Знаю, что вас этот вопрос очень волнует. Давайте я поручу своему заместителю по экономическому развитию встретиться с вами и обсудить все детали наличия данного автомата.
Антон Иванов

 

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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Антон Иванов#Иванов#Двор#Объект#Питьевая вода#Кристина Семенчук
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