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Белгородец сообщил о минировании автобуса, когда его не впустили на стоянку

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
Выпивший мужчина пришёл на работу к брату. Его не впустили на охраняемую территорию. Он сказал, что автобус брата заминирован, и ушёл, сообщили в УМВД по Старому Осколу.

Вечером 1 октября выпивший мужчина пришёл к своему брату, который работает водителем. На стоянку его не впустила охрана, поэтому мужчина заявил, что автобус его родственника заминирован, а сам ушёл.

Вскоре на место прибыли специалисты и выяснили, что взрывных устройств нет ни в автобусах, ни на прилегающей территории. Правоохранители задержали 62-летнего старооскольца. Его подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании автобуса.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить штраф до 500 тыс. рублей или принудительные работы сроком от двух до трёх лет.

 

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#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Сообщение о минировании автобуса#Наталья Корявых
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