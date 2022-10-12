Белгородец сообщил о минировании автобуса, когда его не впустили на стоянку

Вечером 1 октября выпивший мужчина пришёл к своему брату, который работает водителем. На стоянку его не впустила охрана, поэтому мужчина заявил, что автобус его родственника заминирован, а сам ушёл.
Вскоре на место прибыли специалисты и выяснили, что взрывных устройств нет ни в автобусах, ни на прилегающей территории. Правоохранители задержали 62-летнего старооскольца. Его подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании автобуса.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить штраф до 500 тыс. рублей или принудительные работы сроком от двух до трёх лет.