«Агро-Осколом» и «Алексеевским беконом» будет управлять калининградская компания

Posted 12 октября 2022, 04:12
Published 12 октября 2022, 04:12
Modified 12 октября 2022, 04:12
Updated 12 октября 2022, 04:12
Сразу у трёх акционерных обществ в Белгородской области сменился руководитель. Компании «Агро-Оскол» и «Алексеевский бекон», а также Алексеевский комбикормовый завод возглавлял Андрей Жернаков. Теперь же руководство перешло к ООО «УК РБПИ ГРУПП».
Все три компании зарегистрированы в Алексеевском горокруге Белгородской области 15 ноября 2007 года. Причём «Агро-Оскол» и «Алексеевский бекон» — ещё и по одному адресу: с. Матрёно-Гезово, ул. Центральная, 65.
«Агро-Оскол» относится к средним предприятиям и занимается выращиванием однолетних культур. В минувшем году выручка от продажи составила более 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 82,5 млн рублей.
«Алексеевский бекон» — крупное предприятие, занимающееся разведением свиней. Среди дополнительных видов работ указаны переработка и консервирование мяса. По итогам минувшего года выручка от продажи составила 8,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,1 млрд рублей.
АО «Алексеевский комбикормовый завод» зарегистрировано в Алексеевке (Магистральная, 19). Крупное предприятие занимается производством готовых кормов для животных, а также в том числе оптовой торговлей зерном и кормами для сельскохозяйственных животных. В 2021 году выручка от продажи сложилась в сумме 7,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 249,7 млн рублей.
Андрей Жернаков был гендиректором всех трёх компаний с августа 2015 по начало октября 2022 года.
Что касается ООО «УК РБПИ ГРУПП», то фирма работает с 2003 года, зарегистрирована она в Правдинском районе Калининградской области. Выручка от продажи по итогам минувшего года составила 364,4 млн рублей, а чистая прибыль — 5,6 млн рублей.
Компания занимается управлением финансово-промышленными группами. В числе дополнительных видов деятельности указаны выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.
Гендиректором ООО «УК РБПИ ГРУПП» является датчанин Томас Норгард, головная компания — АО «ПСП».