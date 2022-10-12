«Агро-Осколом» и «Алексеевским беконом» будет управлять калининградская компания

АО «Алексеевский комбикормовый завод» зарегистрировано в Алексеевке (Магистральная, 19). Крупное предприятие занимается производством готовых кормов для животных, а также в том числе оптовой торговлей зерном и кормами для сельскохозяйственных животных. В 2021 году выручка от продажи сложилась в сумме 7,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 249,7 млн рублей.