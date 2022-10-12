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50 жителей Белгорода подали заявления на выплаты детям мобилизованных

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
Ежемесячно детям будут выплачивать по 3 тыс. рублей на питание, сообщил мэр Антон Иванов в своём телеграм-канале.

50 горожан уже подали заявления на выплаты детям мобилизованных. Их предоставляют на питание детям до 18, а также до 23 лет, если они обучаются очно.

Подать заявление белгородцы могут в управлении социальной защиты населения администрации на Князя Трубецкого, 62. Заявления принимаются и в Союзе поддержки матерей и жён военнослужащих на проспекте Богдана Хмельницкого, 38.

Вопросы можно задать по телефонам (4722) 32-61-61, 33-30-83. Специалисты помогут с оформлением необходимых документов.

Тем временем с выплатами для самих мобилизованных возникли проблемы. Некоторые не успели подать заявление перед отъездом в другие части. Деньги власти планируют перечислять родственникам резервистов.

 

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#Общество#Частичная мобилизация#Выплаты на детей семьям мобилизованных#Наталья Корявых
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