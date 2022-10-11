Возле «Комода» в центре Белгорода отремонтируют тротуар за 2,8 млн рублей

Требуется выполнить демонтажные и подготовительные работы, уложить тротуарную плитку и установить бортовые камни. Всё это необходимо будет сделать в течение трёх дней с даты заключения контракта. В документации уточняется, что во время работ температура воздуха должна быть не ниже +10 °С.