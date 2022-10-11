Возле «Комода» в центре Белгорода отремонтируют тротуар за 2,8 млн рублей

В Белгороде отремонтируют тротуар на пересечении улицы Победы и Театрального проезда. Подрядчика ищет Белгорблагоустройство, заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 октября.
Требуется выполнить демонтажные и подготовительные работы, уложить тротуарную плитку и установить бортовые камни. Всё это необходимо будет сделать в течение трёх дней с даты заключения контракта. В документации уточняется, что во время работ температура воздуха должна быть не ниже +10 °С.
За ремонт тротуара Белгорблагоустройство готово отдать 2,8 млн рублей. Итоги электронного аукциона подведут 19 октября.
Напомним, что ремонт уже проходит на Свято-Троицком бульваре — на участке от Театрального проезда до улицы Пушкина, а также на улице Победы — от Князя Трубецкого до Белгородского полка.