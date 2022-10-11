Восстановить электроэнергию в Шебекино после обстрела обещают за два-три часа

Восстановить электроэнергию в пострадавшем от обстрела Шебекино должны в течение двух-трёх часов. МРСК производит переключение на резервные линии.
Губернатор уточнил, что видит сообщения об отсутствии воды или электричества в соцсетях. По его словам, все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты.
Замгубернатора Константин Полежаев в Telegram написал, что в результате атаки по подстанции без света остались 3 тыс. человек. Частично нарушено электроснабжение жителей города, предприятий и организаций. Масштаб повреждений ещё предстоит выяснить. Подстанция обеспечивает электроснабжение жителей, промышленных и социальных объектов, поэтому к её ремонту уже приступили.
«Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела и восстановлению электроснабжения потребителей по резервным схемам», – написал чиновник.
По подстанции ударили 11 октября. После атаки начался пожар. Никто не пострадал.