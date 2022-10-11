Восемь белгородских туристических проектов вышли в финал премии «Маршрут года»

Белгородские туристические проекты вышли в финал всероссийской премии «Маршрут года». В номинации «Лучший путеводитель» регион представит «Белгородская область. Семейный путеводитель».
Победителей будут выбирать в Уфе в период с 31 октября по 2 ноября. Также от региона в конкурсе участвуют «Дорогами поколений. Рубежи побед» из Белгородского района, «Помня прошлое, чтим настоящее, думая о будущем» из Прохоровки. Проекты выдвинули в качестве лучших военно-исторических маршрутов.
В номинации лучшего выходного маршрута регион представят проекты «По святым местам Белгородского района», «Отдых по-белгородски» из Белгородского района и «Отдохни в деревне с пользой» из Ракитного. Лучшим приключенческим маршрутом могут признать «По местам Белгородского района», а лучшим спортивным — «К Ютановским землям» из областного центра.