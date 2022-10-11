Восемь белгородских туристических проектов вышли в финал премии «Маршрут года»

Победителей будут выбирать в Уфе в период с 31 октября по 2 ноября. Также от региона в конкурсе участвуют «Дорогами поколений. Рубежи побед» из Белгородского района, «Помня прошлое, чтим настоящее, думая о будущем» из Прохоровки. Проекты выдвинули в качестве лучших военно-исторических маршрутов.