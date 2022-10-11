Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Восемь белгородских туристических проектов вышли в финал премии «Маршрут года»

Вчера, 12:33
В номинации «Лучший путеводитель» регион представит «Белгородская область. Семейный путеводитель», сообщили в областном правительстве.

Белгородские туристические проекты вышли в финал всероссийской премии «Маршрут года». В номинации «Лучший путеводитель» регион представит «Белгородская область. Семейный путеводитель».

Победителей будут выбирать в Уфе в период с 31 октября по 2 ноября. Также от региона в конкурсе участвуют «Дорогами поколений. Рубежи побед» из Белгородского района, «Помня прошлое, чтим настоящее, думая о будущем» из Прохоровки. Проекты выдвинули в качестве лучших военно-исторических маршрутов.

В номинации лучшего выходного маршрута регион представят проекты «По святым местам Белгородского района», «Отдых по-белгородски» из Белгородского района и «Отдохни в деревне с пользой» из Ракитного. Лучшим приключенческим маршрутом могут признать «По местам Белгородского района», а лучшим спортивным — «К Ютановским землям» из областного центра.

 

Читайте также:
«Заповедное Белогорье» включили в список национальных туристических маршрутовТри белгородских туристических маршрута вышли в финал российского конкурсаБелгородцы могут предложить свой туристический маршрут на автомобиле
#Общество#Касается каждого#Туристические маршруты#Конкурс#Наталья Корявых
Подпишитесь
Под Белгородом загорелась подстанция после обстрела ВСУ
Сегодня, 16:49
Со стороны Украины обстреляли Белгородский район
Сегодня, 18:03
Белгородская «Виртуальная школа» не выдержала нагрузку в первый день дистанта
Сегодня, 14:17
В Белгородской области не планируют отменять кружки и секции для детей
Сегодня, 19:40
Гладков ответил, введут ли в Белгородской области военное положение
Сегодня, 20:21
Что думают белгородцы о переводе детей на дистанционное обучение
Сегодня, 18:20