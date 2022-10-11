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Владельцу базы отдыха под Шебекино помогут с ремонтом после обстрела

Сегодня, 07:35
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Белгородец, чей банный комплекс пострадал после обстрела, сам неоднократно оказывал помощь российским военным.

Во время прямой линии к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились друзья владельца базы отдыха «Прометей». Объект находится в Шебекинском горокруге в селе Таволжанка в непосредственной близости от сопредельной территории.

На днях база отдыха подверглась обстрелу, есть повреждения. Мы, друзья хозяина базы, хотели попросить вас оказать помощь. Человек активно участвует в помощи бойцам всеми возможными способами. Хотелось бы и ему помочь в восстановлении базы.
Антон, белгородец

Гладков отметил, что база не очень большая. По докладу главы муниципалитета — это банный комплекс.

Если честно, из тех фондов, из которых идёт восстановление жилья, восстанавливать баню, при всём моём уважении, не совсем правильно. С другой стороны, узнал, что помощь со стороны хозяина базы оказывается нашим военным. Дал поручение главе Шебекинского горокруга связаться и помочь.
Вячеслав Гладков

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел приграничных пунктов#Гладков#Имущество#Шебекино
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