В «Сити Молле» раскритиковали гипермаркет «Карусель» за ограниченную выкладку товара

В группе ТРК появилось сообщение, что с прошедших выходных в гипермаркете «Карусель», расположенном в «Сити Молле», ограничили выкладку товаров. В связи с этим у торгово-развлекательного комплекса появились претензии к арендатору.
Мы считаем, что подобными действиями ООО «Икс 5 Гипер» нарушает не только условия договора аренды, но и интересы посетителей «Сити Молла»! Руководство гипермаркета «Карусель» при этом никаких официальных объяснений не предоставляет.
обращение в группе ТРК «Сити Молл»
Представители белгородского ТРК добавили, что делают всё возможное для восстановления ассортимента товаров на полках гипермаркета.
Вместе с тем ещё в июне текущего года издание AdIndex со ссылкой на пресс-службу X5 Retail Group сообщало, что ретейлер обсуждает изменение позиционирования, закрытие или продажу магазинов «Карусель». Спустя время СМИ писали о закрытии гипермаркетов в нескольких городах, в том числе — в Липецке.
Напомним, что компания «Южный полюс», управляющая ТРК «Сити Молл», ранее обратилась с иском к ООО «МВМ» — владельцу магазина «М.Видео». Белгородская организация требовала вернуть ей долг в 3,9 млн рублей и пени в 63,3 тыс. рублей. Владеющая «М.Видео» компания задолженность погасила, производство по делу в итоге прекратили.