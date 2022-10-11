В «Сити Молле» раскритиковали гипермаркет «Карусель» за ограниченную выкладку товара

Вместе с тем ещё в июне текущего года издание AdIndex со ссылкой на пресс-службу X5 Retail Group сообщало, что ретейлер обсуждает изменение позиционирования, закрытие или продажу магазинов «Карусель». Спустя время СМИ писали о закрытии гипермаркетов в нескольких городах, в том числе — в Липецке.