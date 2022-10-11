В РЭО разработали VR-туры для изучения объектов утилизации отходов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что с помощью виртуального тура можно «посетить» объект размещения. Это первый VR-тур на объекте размещения, разработанный с помощью беспилотников. В будущем установка будет дорабатываться и дополняться обучающими элементами. Так, с помощью очков виртуальной реальности есть возможность выявить нарушения. Сейчас есть два VR-тура - полигон «Славное» в Тверской области и «Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на» в Тамбовской области. Об этом информирует 360tv.ru.
Как сообщил замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров, для разработки виртуального тура с помощью дрона осуществляется облет. Беспилотник делает снимки и панорамы на 360 градусов. Для каждого объекта создается пять панорам, на основе которых делается тур. Также в него закладывается инфографика с основными параметрами объекта.
В качестве организатора Российского экологического форума выступил РЭО. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели. Она продлится до 16 октября. В рамках этой недели по России пройдут субботники, акции по сбору вторичного сырья (электроники, макулатуры) и экскурсии на заводы по переработке ТКО.