В форуме РЭН-2022 планируют участвовать свыше 3 тыс. экспертов из 70 стран

В ходе основных сессий РЭН-2022 иностранные эксперты при участии профессионального сообщества из России будут вести дискуссии по вопросам устойчивого энергетического развития между РФ и государствами Африки, а также отвечать на глобальный вопрос: что ожидает мировой нефтегазовый рынок в современных реалиях. Также запланированы обсуждения перспектив создания новых объединений, которые должны появиться на фоне значительных изменений политического и экономического режима во всем мире.