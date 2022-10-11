В форуме РЭН-2022 планируют участвовать свыше 3 тыс. экспертов из 70 стран

Как сообщает oilcapital.ru, вице-премьер России, председатель организационного комитета РЭН Александр Новак заявил, что в существующих сейчас реалиях от беспрерывной работы звеньев топливно-энергетического комплекса напрямую зависит энергобезопасность планеты. Поэтому сегодня крайне важно определять ключевые точки взаимодействия между ведущими участниками энергетических рынков. Он призывает открыто говорить о существующих вызовах и проблемах, вести обмен мнениями, приходить к компромиссам, наращивать деловые связи и создавать новые, более прогрессивные направления партнерской деятельности.
По словам советника российского президента, ответсека организационного комитета РЭН-2022 Антона Кобякова, в рамках форума предприниматели и представители органов власти смогут обсудить сложившееся положение дел в мировом энергетическом пространстве, ознакомиться с предложенными различными странами инициативами, а также взять во внимание позиции экспертов на всех уровнях энергетической цепочки, чтобы разработать действенные решения для предстоящей совместной работы.
В ходе основных сессий РЭН-2022 иностранные эксперты при участии профессионального сообщества из России будут вести дискуссии по вопросам устойчивого энергетического развития между РФ и государствами Африки, а также отвечать на глобальный вопрос: что ожидает мировой нефтегазовый рынок в современных реалиях. Также запланированы обсуждения перспектив создания новых объединений, которые должны появиться на фоне значительных изменений политического и экономического режима во всем мире.
V международный форум «Российская энергетическая неделя» запланирован на 12–14 октября. Он будет проходить в столичном Центральном выставочном зале «Манеж».