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В форуме РЭН-2022 планируют участвовать свыше 3 тыс. экспертов из 70 стран

Вчера, 19:06
Фото: rusenergyweek.com
Юбилейный, пятый по счету международный форум «Российская энергетическая неделя» анонсировал присутствие более трех тысяч экспертов отрасли из свыше чем 70 стран. Свое участие в форуме уже подтвердили 16 зарубежных министров и порядка 50 глав дипломатического корпуса.

Как сообщает oilcapital.ru, вице-премьер России, председатель организационного комитета РЭН Александр Новак заявил, что в существующих сейчас реалиях от беспрерывной работы звеньев топливно-энергетического комплекса напрямую зависит энергобезопасность планеты. Поэтому сегодня крайне важно определять ключевые точки взаимодействия между ведущими участниками энергетических рынков. Он призывает открыто говорить о существующих вызовах и проблемах, вести обмен мнениями, приходить к компромиссам, наращивать деловые связи и создавать новые, более прогрессивные направления партнерской деятельности. 

 

По словам советника российского президента, ответсека организационного комитета РЭН-2022 Антона Кобякова, в рамках форума предприниматели и представители органов власти смогут обсудить сложившееся положение дел в мировом энергетическом пространстве, ознакомиться с предложенными различными странами инициативами, а также взять во внимание позиции экспертов на всех уровнях энергетической цепочки, чтобы разработать действенные решения для предстоящей совместной работы.

 

В ходе основных сессий РЭН-2022 иностранные эксперты при участии профессионального сообщества из России будут вести дискуссии по вопросам устойчивого энергетического развития между РФ и государствами Африки, а также отвечать на глобальный вопрос: что ожидает мировой нефтегазовый рынок в современных реалиях. Также запланированы обсуждения перспектив создания новых объединений, которые должны появиться на фоне значительных изменений политического и экономического режима во всем мире.

 

V международный форум «Российская энергетическая неделя» запланирован на 12–14 октября. Он будет проходить в столичном Центральном выставочном зале «Манеж».

#Общество
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