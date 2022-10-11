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В Доме культуры села Архангельское Старооскольского горокруга открыли мастерскую

Вчера, 13:42
Фото: Стойленский ГОК
При поддержке Благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) в Архангельском сельском модельном Доме культуры появилось новое творческое пространство для занятий лоскутным шитьем.

Проект «Лоскутки тепла» — победитель программы «Стальное дерево» — поможет представителям старшего поколения, женщинам в декрете и людям с ограниченными возможностями здоровья развить творческий потенциал и освоить навыки рукоделия с помощью современных технологий.

По задумке авторов проекта лоскутное шитье станет новым направлением кружка декоративно-прикладного творчества. Для этого на средства гранта приобрели высокотехнологичные швейные машины, оверлок, маты для резки ткани, резак и раскройный нож для рукоделия.

В рамках проекта для всех желающих жителей села проведут 20 занятий, на которых научат шить на швейных машинах, украшать изделия фигурными строчками и вышивкой, расскажут об основах композиции и конструирования.

Фото: Стойленский ГОК

«Мы с радостью поддержали этот теплый, душевный и полезный проект. Спасибо активным и неравнодушным авторам инициативы — сотрудникам Дома культуры за то, что берегут и вкладывают душу в сохранение культурного наследия среди людей „серебряного возраста“ и передают его подрастающему поколению», — прокомментировала заместитель директора фонда «Милосердие», куратор программы «Стальное дерево» в Старом Осколе Яна Шафоростова.

Открытие проекта «Лоскутки тепла» совпало с праздничным концертом в честь Дня пожилых людей, который подготовили для жителей села творческие коллективы Дома культуры.

Фоторепортаж о том, как прошло мероприятие, можно посмотреть на странице СГОКа в ВКонтакте

#Общество
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