В Доме культуры села Архангельское Старооскольского горокруга открыли мастерскую

«Мы с радостью поддержали этот теплый, душевный и полезный проект. Спасибо активным и неравнодушным авторам инициативы — сотрудникам Дома культуры за то, что берегут и вкладывают душу в сохранение культурного наследия среди людей „серебряного возраста“ и передают его подрастающему поколению», — прокомментировала заместитель директора фонда «Милосердие», куратор программы «Стальное дерево» в Старом Осколе Яна Шафоростова.