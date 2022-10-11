В белгородской школе пожаловались, что новые МФУ заправлять слишком дорого

По словам учительницы, все образовательные учреждения региона были обеспечены оргтехникой. В сельскую школу закупили многофункциональные устройства, однако их заправка стоит от 8 тыс. рублей.
Оргтехникой обеспечили, а денег на их обслуживание не выделили. Школы обеспечили дорогой техникой, но стоит она для красоты. Пользуемся старыми принтерами, которые, к счастью, ещё живы.
учительница сельской школы
Губернатор напомнил, что с 1 сентября в регионе увеличили норматив на содержание школ.
Мы хотели, чтобы в школах появился ресурс. Не собирать крохи, а максимально использовать возможности областного бюджета для решения всех текущих проблем. С моей точки зрения, деньги выдали на то, чтобы заправлять новые картриджи для новых МФУ. Если этого не происходит, у меня вопрос к вашему директору: «Куда делись деньги?» Или вопрос к директору местного департамента образования: «Почему деньги не довели?»
Вячеслав Гладков
Губернатор попросил учительницу уточнить, в какой школе происходит такая ситуация.
Напомним, что в школах региона было принято решение выровнять норматив финансирования по верхней планке — финансирование обучения одного ребёнка должно оплачиваться так же, как в гимназиях.