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В белгородской школе пожаловались, что новые МФУ заправлять слишком дорого

Вчера, 09:30
Фото: 1MI
О проблеме Вячеславу Гладкову рассказала учительница в ходе эфира «10 вопросов губернатору» 10 октября.

По словам учительницы, все образовательные учреждения региона были обеспечены оргтехникой. В сельскую школу закупили многофункциональные устройства, однако их заправка стоит от 8 тыс. рублей.

Оргтехникой обеспечили, а денег на их обслуживание не выделили. Школы обеспечили дорогой техникой, но стоит она для красоты. Пользуемся старыми принтерами, которые, к счастью, ещё живы.
учительница сельской школы

Губернатор напомнил, что с 1 сентября в регионе увеличили норматив на содержание школ.

Мы хотели, чтобы в школах появился ресурс. Не собирать крохи, а максимально использовать возможности областного бюджета для решения всех текущих проблем. С моей точки зрения, деньги выдали на то, чтобы заправлять новые картриджи для новых МФУ. Если этого не происходит, у меня вопрос к вашему директору: «Куда делись деньги?» Или вопрос к директору местного департамента образования: «Почему деньги не довели?»
Вячеслав Гладков

Губернатор попросил учительницу уточнить, в какой школе происходит такая ситуация.

Напомним, что в школах региона было принято решение выровнять норматив финансирования по верхней планке — финансирование обучения одного ребёнка должно оплачиваться так же, как в гимназиях.

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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Школы#Финансирование#Оборудование#Жалоба#Алина Харина
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