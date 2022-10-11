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В Белгородской области ожидаются ночные заморозки

Вчера, 12:33
Фото: 1MI
Температура опустится до -2 ˚С. Днём при этом 9–14 ˚С тепла. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

На Белгородскую область надвигаются ночные заморозки. В тёмное время суток ожидается до -2 ˚С. Днём при этом воздух прогреется до 9–14 ˚С тепла. Ночью пройдёт дождь. Днём без существенных осадков.

12 октября в Белгороде ночью 4 ˚С тепла и без осадков. Днём потеплеет до 13 ˚С. В четверг, 13 октября, ночью ожидается 5 ˚С тепла, без осадков. Днём воздух прогреется до 11 ˚С, пройдёт небольшой дождь.

14 октября ночью будет прохладнее — до 3 ˚С тепла. Днём столбик термометра покажет отметку в 11 ˚С. В субботу, 15 октября, без дождей, до 2 ˚С ночью и до 10 ˚С в светлое время суток.

 

 

#Прогноз погоды#Наталья Корявых
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