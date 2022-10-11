В Белгородской области ожидаются ночные заморозки

На Белгородскую область надвигаются ночные заморозки. В тёмное время суток ожидается до -2 ˚С. Днём при этом воздух прогреется до 9–14 ˚С тепла. Ночью пройдёт дождь. Днём без существенных осадков.
12 октября в Белгороде ночью 4 ˚С тепла и без осадков. Днём потеплеет до 13 ˚С. В четверг, 13 октября, ночью ожидается 5 ˚С тепла, без осадков. Днём воздух прогреется до 11 ˚С, пройдёт небольшой дождь.
14 октября ночью будет прохладнее — до 3 ˚С тепла. Днём столбик термометра покажет отметку в 11 ˚С. В субботу, 15 октября, без дождей, до 2 ˚С ночью и до 10 ˚С в светлое время суток.