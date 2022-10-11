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В Белгородской области не планируют отменять кружки и секции для детей

Вчера, 16:40
Фото: 1MI
Несмотря на дистанционное обучение в обычных школах, кружки и секции дети могут продолжать посещать в прежнем режиме. Ограничений не планируется, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Причину он объяснил во время прямого эфира.

Жительница региона обратилась к губернатору с вопросом, почему музыкальные школы, несмотря на перевод общеобразовательных учреждений на дистант, продолжают работать в прежнем режиме. Такая ситуация, например, наблюдается в Северном.

Губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира 11 октября ответил, что противоречий в этом нет. Обычные школы перевели на дистант, потому что в случае угрозы в здании одномоментно находится большое количество учеников, преподавателей, а также технические работники, повара. Это большой риск, отметил глава региона. Поэтому и было принято решение перевести школы на дистант.

В случае с учреждениями допобразования ситуация иная, уверен губернатор.

В отношении музыкальных школ — ситуация немножко другая. Мы же с вами не закрыли магазины, торговые центры, где огромное количество людей. Мы максимально снижаем риски. Если вы переживаете, посещение музыкальных школ, секций — по желанию каждого родителя. Никаких противоречий нет. Вы принимаете решение сами.
Вячеслав Гладков

Помимо этого, белгородцы поинтересовались, закроют ли в ближайшее время кружки и секции для детей.

«Нет. Пока в этом необходимости нет», — ответил губернатор.

Напомним, что на дистанционное обучение с 11 октября перевели школы, колледжи и вузы в Белгороде, а также ещё в 10 районах. При этом в первый же день «Виртуальная школа» не выдержала большой нагрузки.

 

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дистант#Дистанционное обучение#Секции#Кружки
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