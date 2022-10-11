В Белгородской области не планируют отменять кружки и секции для детей

Губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира 11 октября ответил, что противоречий в этом нет. Обычные школы перевели на дистант, потому что в случае угрозы в здании одномоментно находится большое количество учеников, преподавателей, а также технические работники, повара. Это большой риск, отметил глава региона. Поэтому и было принято решение перевести школы на дистант.