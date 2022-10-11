В Белгородской области не планируют отменять кружки и секции для детей

Жительница региона обратилась к губернатору с вопросом, почему музыкальные школы, несмотря на перевод общеобразовательных учреждений на дистант, продолжают работать в прежнем режиме. Такая ситуация, например, наблюдается в Северном.
Губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира 11 октября ответил, что противоречий в этом нет. Обычные школы перевели на дистант, потому что в случае угрозы в здании одномоментно находится большое количество учеников, преподавателей, а также технические работники, повара. Это большой риск, отметил глава региона. Поэтому и было принято решение перевести школы на дистант.
В случае с учреждениями допобразования ситуация иная, уверен губернатор.
В отношении музыкальных школ — ситуация немножко другая. Мы же с вами не закрыли магазины, торговые центры, где огромное количество людей. Мы максимально снижаем риски. Если вы переживаете, посещение музыкальных школ, секций — по желанию каждого родителя. Никаких противоречий нет. Вы принимаете решение сами.
Вячеслав Гладков
Помимо этого, белгородцы поинтересовались, закроют ли в ближайшее время кружки и секции для детей.
«Нет. Пока в этом необходимости нет», — ответил губернатор.
Напомним, что на дистанционное обучение с 11 октября перевели школы, колледжи и вузы в Белгороде, а также ещё в 10 районах. При этом в первый же день «Виртуальная школа» не выдержала большой нагрузки.