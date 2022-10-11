В Белгородской области начали выплаты семьям мобилизованных

В Белгородской области стартуют выплаты семьям мобилизованных. В тех семьях, где есть дети, начнут выплачивать 3 тыс. рублей на ребёнка. Белгородцам необходимо только подать заявление в отделение социальной защиты.
Накануне министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова рассказала, что жёны мобилизованных белгородцев получат деньги на питание детей за три месяца. Выплачивать средства будут на питание всех детей до 18 лет, а также на учащихся очной формы до 23 лет.
Напомним, с 1 октября мобилизованным жителям региона начали выплачивать по 100 тыс. рублей. На эти цели из бюджета области выделили 350 млн рублей.