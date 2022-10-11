В Белгородской области начали выплаты семьям мобилизованных

Накануне министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова рассказала, что жёны мобилизованных белгородцев получат деньги на питание детей за три месяца. Выплачивать средства будут на питание всех детей до 18 лет, а также на учащихся очной формы до 23 лет.