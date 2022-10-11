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В Белгородской области начали выплаты семьям мобилизованных

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
Семьям будут выплачивать 3 тыс. рублей на ребёнка. Белгородцам предварительно нужно написать заявление в отделение соцзащиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области стартуют выплаты семьям мобилизованных. В тех семьях, где есть дети, начнут выплачивать 3 тыс. рублей на ребёнка. Белгородцам необходимо только подать заявление в отделение социальной защиты.

Накануне министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова рассказала, что жёны мобилизованных белгородцев получат деньги на питание детей за три месяца. Выплачивать средства будут на питание всех детей до 18 лет, а также на учащихся очной формы до 23 лет.

Напомним, с 1 октября мобилизованным жителям региона начали выплачивать по 100 тыс. рублей. На эти цели из бюджета области выделили 350 млн рублей. 

 

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#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты на детей семьям мобилизованных#Наталья Корявых
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