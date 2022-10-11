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В Белгороде раньше срока открыли движение по части путепровода на Студенческой

Вчера, 12:23
Фото: 1MI
Движение запустили по «северной» части объекта, сообщил мэр Антон Иванов. «Южную» сторону начнут ремонтировать уже в следующем году. Причём потребуется частично ограничить движение авто. В целом работы должны закончить к июлю 2023 года.

«Северную» часть путепровода на улице Студенческой в Белгороде открыли раньше срока. Те работы, которые не мешают движению машин, продолжат.

Путепровод ремонтируют с июня. Занимается этим компания «Автомост». Общий объём финансирования составил более 166 млн рублей. Основной комплекс работ уже выполнен, отметил градоначальник.

«Южную» часть путепровода начнут ремонтировать уже в следующем году. На время работ частично закроют движение транспорта. Закончить ремонт должны к июлю 2023 года.

Напомним, что работы на Студенческой, как и на Волчанской, проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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