В Белгороде раньше срока открыли движение по части путепровода на Студенческой

«Северную» часть путепровода на улице Студенческой в Белгороде открыли раньше срока. Те работы, которые не мешают движению машин, продолжат.
Путепровод ремонтируют с июня. Занимается этим компания «Автомост». Общий объём финансирования составил более 166 млн рублей. Основной комплекс работ уже выполнен, отметил градоначальник.
«Южную» часть путепровода начнут ремонтировать уже в следующем году. На время работ частично закроют движение транспорта. Закончить ремонт должны к июлю 2023 года.
Напомним, что работы на Студенческой, как и на Волчанской, проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».