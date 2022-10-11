В Белгороде раньше срока открыли движение по части путепровода на Студенческой

Движение запустили по «северной» части объекта, сообщил мэр Антон Иванов. «Южную» сторону начнут ремонтировать уже в следующем году. Причём потребуется частично ограничить движение авто. В целом работы должны закончить к июлю 2023 года.

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