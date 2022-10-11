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Участники конференции InterComm обсудят ключевые вызовы 2022 года

Вчера, 09:22
27 октября в Москве пройдет конференция по корпоративным коммуникациям InterComm 2022 - «Маршрут перестроен. Ищем новую систему координат». Участники мероприятия обсудят основные направления помощи бизнесу и коллегам в условиях кризиса.

Организаторы отметили, что конференция соответствует ключевым вызовам 2022 года, сообщают NewsNN.ru. Спикеры раскроют темы увольнений и сокращений сотрудников, ухода организаций с российского рынка, релокации. Также будут обсуждаться вопросы борьбы за специалистов в сфере информационных технологий, трансформации HR-брендов, частичной мобилизации и психологического климата на предприятиях во время спецоперации. Эксперты обсудят, что делать с корпоративными ивентами, и много других актуальных проблем в области корпоративных коммуникаций.

На конференции также речь пойдет о развитии и трансформации бренда в период глобальных изменений. В частности, будет затронута тема о переводе организаций на сценарное планирование и о направлении их дальнейшего развития.

В повестку мероприятия включено world cafe, где будет работать несколько дискуссионных столов для неформального общения участников. На конференции состоится представление лучших проектов компаний, которые вошли в финал премии InterComm 2022. 

На заключительном этапе пройдет торжественная церемония награждения лауреатов премии.

Напомним, что InterComm является главной отраслевой премией в РФ и странах СНГ. Проект посвящен корпоративной культуре и коммуникациям.

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