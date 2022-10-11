Участники конференции InterComm обсудят ключевые вызовы 2022 года

Организаторы отметили, что конференция соответствует ключевым вызовам 2022 года, сообщают NewsNN.ru. Спикеры раскроют темы увольнений и сокращений сотрудников, ухода организаций с российского рынка, релокации. Также будут обсуждаться вопросы борьбы за специалистов в сфере информационных технологий, трансформации HR-брендов, частичной мобилизации и психологического климата на предприятиях во время спецоперации. Эксперты обсудят, что делать с корпоративными ивентами, и много других актуальных проблем в области корпоративных коммуникаций.