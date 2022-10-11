«Тарелки с варёной пшеницей»: белгородцы недовольны питанием мобилизованных бойцов

«Помогите покончить с беспределом! Недавно вы посещали Богучар. В этот день у военных была нормальная еда, даже более чем. Сразу же после отъезда на столах оказались тарелки с варёной пшеницей. Это как объяснить? Предательство? И такое творится во многих военных частях», — с такой жалобой к главе региона обратилась Татьяна Куковицкая. Её обращение Вячеслав Гладков зачитал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября.