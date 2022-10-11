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«Тарелки с варёной пшеницей»: белгородцы недовольны питанием мобилизованных бойцов

Вчера, 17:59
Фото: 1MI

Гладков покажет фото блюд для мобилизованных белгородцев

Жительница региона сообщила, что мобилизованных мужчин в Богучаре якобы кормили варёной пшеницей. Губернатор Вячеслав Гладков этой жалобе удивился. По его словам, у бойцов претензий к рациону не было. Тем не менее губернатор обещал представить фоторепортаж о том, чем кормят белгородцев.

«Помогите покончить с беспределом! Недавно вы посещали Богучар. В этот день у военных была нормальная еда, даже более чем. Сразу же после отъезда на столах оказались тарелки с варёной пшеницей. Это как объяснить? Предательство? И такое творится во многих военных частях», — с такой жалобой к главе региона обратилась Татьяна Куковицкая. Её обращение Вячеслав Гладков зачитал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября.

Главу региона эта жалоба удивила. По его словам, в последние две недели он был во многих воинских частях, куда попали мобилизованные белгородцы. Гладков отметил, что у бойцов претензий не было.

Это не мои придумки или рассказы военных командиров — я разговаривал с десятками, сотнями наших мобилизованных парней. И они говорили, что всё хорошо с едой, в том числе в Богучаре.
Вячеслав Гладков

Губернатор заявил, что представит фоторепортаж о том, чем кормят мобилизованных белгородцев. Снимки он опубликует на своих страницах в соцсетях.

Сфотографируем блюда, которые сейчас выдают, и опубликую их у себя на страницах. И мы вместе с вами посмотрим, чем кормят наших с вами защитников. Но вы первый человек, который сказал, что кормят плохо.
Вячеслав Гладков
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