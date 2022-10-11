Суд пересмотрит административное дело против экс-главы депстроя Глаголева

Против Евгения Глаголева завели административное дело за невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (ч. 3 ст. 15.15 КоАП РФ). По статье ему грозит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа.
В картотеке на сайте Октябрьского районного суда Белгорода указано, что это пересмотр дела. Следующее заседание запланировано на 19 октября.
Евгений Глаголев руководил региональным департаментом строительства и транспорта с 2016 года. В 2021 году его задержали сотрудники ФСБ. Этому предшествовала критика со стороны власти по качеству и темпам работ на социальных объектах.
В московском СИЗО Евгений Глаголев остаётся до сих пор. При этом сам бывший чиновник подавал жалобу на свой арест, а адвокаты заявляли, что его могли оговорить.
Делом против бывшего заместителя губернатора занимается федеральный СК. Глаголева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По статье ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В мае стало известно, что Евгению Глаголеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ — до семи лет тюрьмы).