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Районную ЦРБ в Белгородской области капитально отремонтируют до конца года

Вчера, 11:16
Фото: правительство Белгородской области
Капитальный ремонт здания проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в региональном минстрое.

Сдать в эксплуатацию Ракитянскую ЦРБ планируют до конца года. Капремонт здания проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ремонтные работы разделили на два этапа. Часть помещений уже передали для работы врачам. В остальных завершают демонтаж. Строители заменили большую часть окон и дверей. На текущий момент рабочие устраивают инженерные сети, делают внутреннюю отделку.

Напомним, по состоянию на 16 августа в поликлинике Ракитянской ЦРБ заменили кровлю. На тот момент ремонт здания был завершён на 70%.

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#Медицина#Ракитянский район#Касается каждого#Наталья Корявых#Ремонт ЦРБ#Нацпроекты
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