Районную ЦРБ в Белгородской области капитально отремонтируют до конца года

Сдать в эксплуатацию Ракитянскую ЦРБ планируют до конца года. Капремонт здания проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ремонтные работы разделили на два этапа. Часть помещений уже передали для работы врачам. В остальных завершают демонтаж. Строители заменили большую часть окон и дверей. На текущий момент рабочие устраивают инженерные сети, делают внутреннюю отделку.
Напомним, по состоянию на 16 августа в поликлинике Ракитянской ЦРБ заменили кровлю. На тот момент ремонт здания был завершён на 70%.