Пропавшего белгородского подростка нашли в Москве

16-летнего подростка, который пропал в хуторе Зелёный Клин Волоконовского района, нашли в Москве. Из дома молодой человек ушёл 30 сентября.
4 октября правоохранители установили, что парень находится в столице. 7 октября его задержала полиция. Спустя два дня его доставили в следственный отдел в Валуйском горокруге.
Как удалось выяснить следователям, уход из дома связан с плохим поведением. С мальчиком и его родителями проводят беседы, чтобы подобного больше не повторялось. Процессуальное решение примут по окончании проверок.