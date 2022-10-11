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Пропавшего белгородского подростка нашли в Москве

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
16-летний парень ушёл из дома 30 сентября. В столице его нашли спустя пять дней. 9 октября его привезли в Валуйский горокруг, сообщили в региональном СК.

16-летнего подростка, который пропал в хуторе Зелёный Клин Волоконовского района, нашли в Москве. Из дома молодой человек ушёл 30 сентября.

4 октября правоохранители установили, что парень находится в столице. 7 октября его задержала полиция. Спустя два дня его доставили в следственный отдел в Валуйском горокруге.

Как удалось выяснить следователям, уход из дома связан с плохим поведением. С мальчиком и его родителями проводят беседы, чтобы подобного больше не повторялось. Процессуальное решение примут по окончании проверок.

 

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#Происшествия#Волоконовский район#Пропавшего подростка нашли#Следственный комитет#Наталья Корявых
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