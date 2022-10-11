Правая рука Зотова Лариса Ковалёва: что приносит самой богатой белгородке доход

Благодаря этому Ковалёвой удалось ворваться в тройку самых богатых людей Белгородской области. В прошлом году она занимала четвёртую позицию в рейтинге. По итогам 2021 года сумма чистых активов Ковалёвой достигла почти 3 млрд рублей, а сумма выручки составила 6,3 млрд рублей. Это позволило бизнесвумен занять почётное третье место.