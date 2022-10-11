Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Правая рука Зотова Лариса Ковалёва: что приносит самой богатой белгородке доход

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI
Бизнесвумен Лариса Ковалёва является одной из самых богатых женщин Белгородской области. Какие предприятия приносят ей прибыль — в материале «Бел.Ру».

Лариса Ковалёва занимает должность генерального директора ООО «ГК Агро-Белогорье» с 2016 года. До этого почти 10 лет она руководила дирекцией по экономике и финансам в статусе первого заместителя генерального директора.

Ковалёва — верная соратница Владимира Зотова. Вместе с самым богатым белгородским бизнесменом зарабатывает на прибыли 54 компаний. Среди них — свинокомплексы, комбикормовый завод, аквапарк, динопарк, зоопарк, медцентр и парк аттракционов.

Благодаря этому Ковалёвой удалось ворваться в тройку самых богатых людей Белгородской области. В прошлом году она занимала четвёртую позицию в рейтинге. По итогам 2021 года сумма чистых активов Ковалёвой достигла почти 3 млрд рублей, а сумма выручки составила 6,3 млрд рублей. Это позволило бизнесвумен занять почётное третье место.

Читайте также:
Белгородку включили в топ-20 молодых героев российского спортаТоп-10 богатейших женщин Белгородской областиТоп богатых людей Белгородской области
#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Есть повод#Белгородская область#Лариса Ковалёва#Зотов#Ковалёва#Рейтинг#Топ#Олигарх
Подпишитесь
Белгородская «Виртуальная школа» не выдержала нагрузку в первый день дистанта
Сегодня, 14:17
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Вчера, 19:29
Белгородская агитбригада предложила выступать для мобилизованных в пунктах сбора
Сегодня, 10:28
В «Сити Молле» раскритиковали гипермаркет «Карусель» за ограниченную выкладку товара
Сегодня, 10:09
В Белгородской области похоронили ещё одного участника спецоперации
Сегодня, 09:20
Как вести себя при обстреле: карточки
Сегодня, 12:04