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Очаги американской белой бабочки ликвидировали в Белгородской области

Вчера, 16:54
Карантинный фитосанитарный режим ранее был установлен на 11 очагах в трёх районах. По итогам обследования территорий выяснилось, что распространение американской белой бабочки прекратилось, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В Белгородской области выявили 11 очагов американской белой бабочки. Их обнаружили в трёх районах, общая площадь составила более 97,78 га.

Несколько лет специалисты Россельхознадзора проводили контрольные обследования, осматривали территории и отбирали пробы. По итогам последних проверок выяснилось, что распространение американской белой бабочки прекратилось. Последние три года американских белых бабочек в перечисленных зонах не было.

В итоге карантинные фитосанитарные зоны упразднили, а карантинный фитосанитарный режим отменили.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Американская белая бабочка#Россельхознадзор
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