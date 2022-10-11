Очаги американской белой бабочки ликвидировали в Белгородской области

Несколько лет специалисты Россельхознадзора проводили контрольные обследования, осматривали территории и отбирали пробы. По итогам последних проверок выяснилось, что распространение американской белой бабочки прекратилось. Последние три года американских белых бабочек в перечисленных зонах не было.