Нижегородский губернатор оценил условия для мобилизованных в белгородской части

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приехал в Белгородскую область и встретился с мобилизованными из своего региона. С Вячеславом Гладковым чиновник обсудил проблемы обеспечения.
Гладков отметил, что очень рад приезду своих коллег, которые приезжают поддержать военных. Нижегородский губернатор посетил Белгородчину 10 октября. Глава региона поблагодарил его за визит.
«Поддержал их и поддержал их семьи. Так держать», — написал Вячеслав Гладков.
Как рассказал Никитин, в Белгородскую область он приехал по просьбам призванных в рамках частичной мобилизации. Условия в воинской части он назвал спартанскими, однако отметил, что в помещениях тепло, еда и кровати имеются. Он также передал нижегородским военнослужащим рюкзаки с наборами от области.