Нижегородский губернатор оценил условия для мобилизованных в белгородской части

Как рассказал Никитин, в Белгородскую область он приехал по просьбам призванных в рамках частичной мобилизации. Условия в воинской части он назвал спартанскими, однако отметил, что в помещениях тепло, еда и кровати имеются. Он также передал нижегородским военнослужащим рюкзаки с наборами от области.