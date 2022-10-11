Михаил Туркевич. Дело жизни сорокалетней давности донецкого альпиниста

«Эверест – это поворотная веха в жизни любого человека, который туда стремился, который достиг вершины и, мало того, спустился оттуда. Для многих он служит конечной точкой жизненного пути. Но те, кто спускаются оттуда, начинают по-другому жить, иначе думать, потому что это – неординарное событие, тем более, когда восхождение совершено не в конце жизни, а в начале, – вспоминал в одном интервью Михаил Туркевич. – В нашей экспедиции я был самым молодым. В спортивной карьере это была реальная возможность продвигаться в сборной команде СССР. Когда успешное восхождение происходит в начале спортивной карьеры, в расцвете сил, поднимаешься и видишь, что горизонты большие, просто огромные. С Эвереста видно далеко и можно выбирать любое направление, которое тебе нравится».