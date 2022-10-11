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Курсы оказания медпомощи в Белгороде заканчивают 200 человек

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
40 человек уже успели пройти курсы на базе центра медицины катастроф. 160 человек заканчивают занятия, до конца октября записались ещё 360 белгородцев, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Во всех муниципальных образованиях региона открывают курсы оказания первой медицинской помощи с 11 октября. На базе центра медицины катастроф занятия прошли уже 40 человек, ещё 160 их заканчивают. 360 белгородцев записались до конца месяца.

Глава региона назвал курсы востребованными. В связи с этим власти решили открыть их во всех районах области. Гладков также пообещал подготовить карточки с указанием адресов, где будут проходить занятия.

Курсы в Белгороде стартовали 3 октября. Горожан учат базовой сердечно-лёгочной реанимации, первой помощи при обнаружении инородных тел в дыхательных путях, первой помощи при травмах и кровотечениях, отравлениях, ожогах, обморожении.

 

 

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#Общество#Новости Белгорода#Вячеслав Гладков#Курсы медицинской помощи#Наталья Корявых
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