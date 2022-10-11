Курсы оказания медпомощи в Белгороде заканчивают 200 человек

Во всех муниципальных образованиях региона открывают курсы оказания первой медицинской помощи с 11 октября. На базе центра медицины катастроф занятия прошли уже 40 человек, ещё 160 их заканчивают. 360 белгородцев записались до конца месяца.
Глава региона назвал курсы востребованными. В связи с этим власти решили открыть их во всех районах области. Гладков также пообещал подготовить карточки с указанием адресов, где будут проходить занятия.
Курсы в Белгороде стартовали 3 октября. Горожан учат базовой сердечно-лёгочной реанимации, первой помощи при обнаружении инородных тел в дыхательных путях, первой помощи при травмах и кровотечениях, отравлениях, ожогах, обморожении.