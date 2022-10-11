Клиенты Tele2 могут бесплатно протестировать онлайн-сервис «Лицей»

Первое подключение подписки для клиентов Tele2 бесплатное. Пробный период составляет 30 дней, далее стоимость услуги — 199 рублей в месяц. Подключить подписку абоненты могут в личном кабинете на сайте оператора или платформы «Лицей», а также прямо с мобильного телефона с помощью команды 155*569*1#.