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Какие сёла в Белгородском районе обстреливали ВСУ

Вчера, 15:06
Фото: 1MI
Информацию об обстрелах за выходные озвучил глава района Владимир Перцев. Речь идёт о четырёх населённых пунктах. Разрушений нет.
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Обстрел

Как сообщил руководитель Белгородского района Владимир Перцев, по состоянию на 10 октября на территории муниципалитета было всё спокойно. Те громкие «хлопки», которые слышали люди, были связаны с работой российских военных.

При этом чиновник добавил, что за субботу и воскресенье были обстреляны Журавлёвка, Красный хутор, Щетиновка и Наумовка. По данным Перцева, разрушений нет.

Напомним, в понедельник, 10 октября, под обстрел попал хутор Масычево Грайворонского горокруга. Никто не пострадал, жертв нет. По предварительным данным, два дома были разрушены, ещё 13 получили повреждения осколками.

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#Общество#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел приграничных пунктов#Белгорордский район#Виталий перцев#Кристина Семенчук
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