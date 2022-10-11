Какие сёла в Белгородском районе обстреливали ВСУ

Как сообщил руководитель Белгородского района Владимир Перцев, по состоянию на 10 октября на территории муниципалитета было всё спокойно. Те громкие «хлопки», которые слышали люди, были связаны с работой российских военных.
При этом чиновник добавил, что за субботу и воскресенье были обстреляны Журавлёвка, Красный хутор, Щетиновка и Наумовка. По данным Перцева, разрушений нет.
Напомним, в понедельник, 10 октября, под обстрел попал хутор Масычево Грайворонского горокруга. Никто не пострадал, жертв нет. По предварительным данным, два дома были разрушены, ещё 13 получили повреждения осколками.