Глава РЭО Буцаев: По проекту облета полигонов квадрокоптерами оцифрованы 350 объектов

«В 2022 году стартовал проект по облету полигонов квадрокоптерами, будет охвачено более 500 объектов размещения. Всего в России функционирует около 800 полигонов. На сегодня сняли 350 объектов, — уточнил Буцаев. — В первую очередь благодаря облетам мы можем видеть нарушения на полигонах, например, что отходы размещаются на смежном участке, узнавать больше о состоянии объектов и в итоге прийти к пониманию, сколько отходов вообще может быть там размещено».