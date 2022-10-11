Глава РЭО Буцаев: По проекту облета полигонов квадрокоптерами оцифрованы 350 объектов

На текущий год запланировано строительство цифровых моделей 500 отечественных полигонов, сообщил Буцаев. Однако главная проблема в том, что специалисты не располагают объективными данными о захоронениях твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, отсутствует информация о состоянии полигонов и о том, какие объемы мусора на них можно разместить. Между тем эксперты РЭО уже наладили деятельность, ориентированную на получение таких сведений, сообщает 360tv.ru.
«В 2022 году стартовал проект по облету полигонов квадрокоптерами, будет охвачено более 500 объектов размещения. Всего в России функционирует около 800 полигонов. На сегодня сняли 350 объектов, — уточнил Буцаев. — В первую очередь благодаря облетам мы можем видеть нарушения на полигонах, например, что отходы размещаются на смежном участке, узнавать больше о состоянии объектов и в итоге прийти к пониманию, сколько отходов вообще может быть там размещено».
Руководитель РЭО рассказал обо всех этапах процесса выстраивания 3D-модели полигонов. Оснащенный лидаром беспилотник облетает территорию всего объекта, после чего строятся ситуационные планы и ортофотоплан. Затем осуществляют привязку документации и создают трехмерную модель полигона. В завершение составляются тепловые прогнозы заполняемости, а также прогнозы по дальнейшей эксплуатации.
РЭФ проходит в Московской области 10–11 октября. РЭО организовал мероприятие в рамках Российской экологической недели, которая завершится 16 октября.