Глава РЭО Буцаев: Экотехнопарк появится в каждом федеральном округе России

Как он отметил, в данный момент 24 инвестора выразили готовность к вложению средств. Сумма инвестиций составит 17,6 млрд рублей. Об этом пишет издание tass.ru.
По словам главы РЭО, восемь площадок выбраны по принципу “одна площадка на один федеральный округ РФ”. В октябре 2022 года везде завершатся изыскания. Проектирование закончат в феврале 2023 года после прохождения соответствующих экспертиз.
Как заявил Буцаев, строительство экотехнопарков стало возможным за счет финансовой поддержки института расширенной ответственности производителя (РОП).
Было понятно, отметил Денис Буцаев, что без изменения РОП участники рынка, увы, не смогут двигаться в сторону долгосрочных проектов. “А когда показываем источник, из которого возврат инвестиций будет совершен, повторюсь, даже если это 2025 год, то проекты, которые были поставлены на паузу, будут реанимированы, а многие новые будут инициированы”, – отметил глава РЭО.
Экотехнопарки создадут в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На их базе разместят заводы по утилизации мусора, которые обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторсырья.