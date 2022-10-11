Глава РЭО Буцаев: Экотехнопарк появится в каждом федеральном округе России

Было понятно, отметил Денис Буцаев, что без изменения РОП участники рынка, увы, не смогут двигаться в сторону долгосрочных проектов. “А когда показываем источник, из которого возврат инвестиций будет совершен, повторюсь, даже если это 2025 год, то проекты, которые были поставлены на паузу, будут реанимированы, а многие новые будут инициированы”, – отметил глава РЭО.