Гладков ответил, введут ли в Белгородской области военное положение

Жители региона попросили губернатора прокомментировать информацию о том, что у населения приграничных регионов якобы изымут легковые автомобили, автобусы, грузовики для нужд армии. Белгородцы опасаются, что мера распространится и на рядовых граждан, и на предпринимателей.
Вячеслав Гладков ответил, что слышит об этом впервые. Такое заявление он сделал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября. Глава региона отметил, что некоторые излишне драматизируют ситуацию, хотя сейчас она действительно непростая.
Я бы не драматизировал. Таких решений [об отъёме машин — прим. ред.] нет. Могу предположить, что информацию берут из положений о военном времени. Военное положение никто не планирует вводить. По крайней мере, по той информации, которая у меня есть. Хотя ситуация достаточно сложная и напряжённая: количество обстрелов у нас в последнее время значительно увеличилось.
Вячеслав Гладков
Губернатор тем не менее заверил, что транспорт белгородцев изымать не будут. «Это я могу вам официально заявить. Не переживайте», — ответил глава региона.
Гладков также напомнил о сегодняшних происшествиях: обстреле подстанции в Шебекино, пожаре в Белгородском районе. По его словам, в первом случае возгорание уже удалось ликвидировать. Подачу электроэнергии в дома шебекинцев восстанавливают, объекты водоканала тоже начинают работать в штатном режиме.
Что касается пожара в Белгородском районе, на момент прямого эфира он ещё продолжался.