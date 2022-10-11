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Фестиваль «Белгородская черта» борется за звание «Диво России»

Вчера, 14:25
Туристические видеоролики от Белгородского района вошли в финал всероссийского конкурса, сообщили в региональном правительстве.

«Белгородская черта» борется за звание «Диво России». Туристические видеоролики от Белгородского района вышли в финал всероссийского конкурса.

Всего за победу борются четыре представителя от региона. В их числе фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта» в номинации «Событийный туризм». В номинации «Презентация туробъекта России» участвует исторический парк «Белгородская черта».

Также в финал прошли 18 заявок от Белгородского района в номинации «Фоторепортажи».

Белгородцы могут поддержать участников, приняв участие в голосовании. Оставить голос необходимо до 21 октября. 

 

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#Общество#Белгородский район#Белгородская черта#Конкурс#Диво России#Наталья Корявых
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