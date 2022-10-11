«Эксперт РА» подтвердило рейтинг ВСК на уровне ruАА со стабильным прогнозом

«Высокий уровень надежности компании — это всегда результат качественной и продуктивной работы всей команды. Мы нацелены на постоянный рост, улучшение сервисов для клиентов, разработку новых страховых продуктов. Последнее время ВСК сфокусировалась на цифровой трансформации — внедрение IT технологий позволяет нам не только быть одним из наиболее технологичных страховщиков, но и оптимизировать внутренние бизнес-процессы, что позитивно отражается на финансовых результатах компании», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК