«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединяют усилия для поддержки семей мобилизованных

Уточняется, что исполнение заявок будет отслеживаться в режиме реального времени.
Как рассказала замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова, со дня выхода указа о частичной мобилизации на базе штабов общественной поддержки ЕР и общественных приемных партии заработали центры помощи семьям россиян, отправляемых в зону спецоперации, пишет rostovgazeta.ru.
Лантратова пояснила, что в приемные уже поступило свыше 7000 заявок. Граждане обращаются за правовой поддержкой, просят помочь оформить документы, интересуются порядком предоставления разных видов субсидий. В службу помощи обращаются и с бытовыми просьбами. Например, отвести ребенка в кружок или помочь в уходе за пожилым человеком.
Председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев уточнил, что заявки также принимаются по телефону горячей линии.
По словам Метелева, главным направлением деятельности комитета является адресная поддержка семей мобилизованных в долгосрочной перспективе. За каждой семьей будут закреплены конкретные лица для оказания помощи по мере необходимости.
Представители волонтерского движения «Мы вместе» занимаются сбором заявок на разные виды поддержки семей, поступающих напрямую от военнослужащих и через органы социальной защиты. Об этом сообщила глава управления регионального взаимодействия Росмолодёжи Екатерина Богомаз.
Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал о начатой представителями организации работе в штабах по соцсопровождению семей призванных в зону СВО россиян. Такие штабы функционируют уже в семнадцати регионах.
На официальном сайте «Единой России» ER.RU со ссылкой на слова Лантратовой опубликована информация о запуске мониторинга стоимости экипировки для военнослужащих.
«В Белгородской области, как и в других субъектах страны, партийцы, депутаты всех уровней активно включились в работу по оказанию дополнительной поддержки мобилизованным жителям и членам их семей. Регулярно на передовую доставляют самое необходимое – это и продукты питания, и тёплые вещи, и средства личной гигиены, и многое другое. Особое внимание белгородцам, призванным в рамках частичной мобилизации, уделяется со стороны секретаря регионального отделения партии, губернатора области Вячеслава Гладкова, который лично встречается с призывниками, контролирует соблюдение их прав и помогает с решением возникающих вопросов.
Так, по итогам одной из встреч с призванными в Вооруженные силы РФ жителями Белгородчины глава региона принял решение о выплате им материальной поддержки в размере 100 000 рублей. Вячеслав Владимирович отметил, что данная мера является главной на сегодняшний день. Кроме того, семьям военнослужащих, в которых после 21 сентября 2022 года были рождены дети, предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Также будет предоставлена и ежемесячная выплата в размере 3 тысяч рублей на питание детей не только в возрасте до 18 лет, но и до 23 лет при условии их обучения в очной форме», – рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.