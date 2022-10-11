«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединяют усилия для поддержки семей мобилизованных

Так, по итогам одной из встреч с призванными в Вооруженные силы РФ жителями Белгородчины глава региона принял решение о выплате им материальной поддержки в размере 100 000 рублей. Вячеслав Владимирович отметил, что данная мера является главной на сегодняшний день. Кроме того, семьям военнослужащих, в которых после 21 сентября 2022 года были рождены дети, предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Также будет предоставлена и ежемесячная выплата в размере 3 тысяч рублей на питание детей не только в возрасте до 18 лет, но и до 23 лет при условии их обучения в очной форме», – рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.