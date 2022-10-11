ДНД в белгородской Журавлёвке выдали бронежилеты

Напомним, 7 октября ВСУ весь день обстреливали Щетиновку. Жителей села эвакуировали. В результате обстрела пострадал мужчина.

Чиновник поблагодарил белгородку за беспокойство и отметил, что в ближайшие дни данный вопрос решится.

Выдать ребятам из ДНД, которые патрулируют улицы, бронежилеты и шлемы руководителя Белгородского района Владимира Перцева попросила Анна.

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