ДНД в белгородской Журавлёвке выдали бронежилеты

Выдать ребятам из ДНД, которые патрулируют улицы, бронежилеты и шлемы руководителя Белгородского района Владимира Перцева попросила Анна.
Эта мера поддержки, в которой мы нуждаемся, потому что в селе небезопасно. Хотя бы два комплекта.
Анна
Чиновник поблагодарил белгородку за беспокойство и отметил, что в ближайшие дни данный вопрос решится.
Мы также уже решили вопрос с бронежилетами для ДНД в Журавлёвке, также решим и в Щетиновке.
Владимир Перцев
Напомним, 7 октября ВСУ весь день обстреливали Щетиновку. Жителей села эвакуировали. В результате обстрела пострадал мужчина.