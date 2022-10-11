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ДНД в белгородской Журавлёвке выдали бронежилеты

Вчера, 15:18
Фото: 1MI
Информацией поделился руководитель Белгородского района Владимир Перцев. В планах выдать шлемы и бронежилеты ДНД в Щетиновке.

Выдать ребятам из ДНД, которые патрулируют улицы, бронежилеты и шлемы руководителя Белгородского района Владимира Перцева попросила Анна.

Эта мера поддержки, в которой мы нуждаемся, потому что в селе небезопасно. Хотя бы два комплекта.
Анна

Чиновник поблагодарил белгородку за беспокойство и отметил, что в ближайшие дни данный вопрос решится.

Мы также уже решили вопрос с бронежилетами для ДНД в Журавлёвке, также решим и в Щетиновке.
Владимир Перцев

Напомним, 7 октября ВСУ весь день обстреливали Щетиновку. Жителей села эвакуировали. В результате обстрела пострадал мужчина.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородский район#Владимир перцев#Днд#Обстрел Щетиновки#Бронежилеты#Шлем
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