Детские новогодние подарки на 12,1 млн рублей в Белгород поставит компания из Иваново

Управление образования Белгорода заключило контракт на поставку детских новогодних подарков на 12,1 млн рублей. Закупка осуществляется за счёт средств городского бюджета.
Контракт заключили с ООО «Трейд». Именно эта компания выиграла электронный аукцион. Начальная цена контракта была 19,5 млн рублей, однако фирма предложила меньшую стоимость. Итоги торгов подвели 21 сентября.
ООО «Трейд» зарегистрировано в 2018 году в Иваново. Фирма занимается оптовой торговлей сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Директором и учредителем компании является Михаил Кирсанов.
Поставщик должен будет самостоятельно доставить товар заказчику на улицу Коммунальную, 4 в срок с 14 ноября по 1 декабря текущего года. Это будет 19,5 тыс. новогодних подарков. Стоимость одного составит 620 рублей.
В составе каждого набора должны быть в том числе:
В контракте указано, что сладости должны быть без прогорклого или салистого привкуса. У конфет с шоколадной глазурью не допускается «поседений» и её повреждений. Возможны лишь незначительные просвечивания корпуса с нижней стороны конфет.
Сладости расфасуют в упаковки с новогодней тематикой. Вес каждого подарка составит 1800 граммов.
Напомним, что воспитанники детсадов в этом году получат губернаторские новогодние подарки.