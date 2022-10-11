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Детские новогодние подарки на 12,1 млн рублей в Белгород поставит компания из Иваново

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI
Контракт заключили с ООО «Трейд». Она должна будет поставить сладкие новогодние наборы, вес каждого из которых составит 1800 граммов, а цена — 620 рублей, следует из контракта госзакупки.

Управление образования Белгорода заключило контракт на поставку детских новогодних подарков на 12,1 млн рублей. Закупка осуществляется за счёт средств городского бюджета.

Контракт заключили с ООО «Трейд». Именно эта компания выиграла электронный аукцион. Начальная цена контракта была 19,5 млн рублей, однако фирма предложила меньшую стоимость. Итоги торгов подвели 21 сентября.

ООО «Трейд» зарегистрировано в 2018 году в Иваново. Фирма занимается оптовой торговлей сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Директором и учредителем компании является Михаил Кирсанов.

Поставщик должен будет самостоятельно доставить товар заказчику на улицу Коммунальную, 4 в срок с 14 ноября по 1 декабря текущего года. Это будет 19,5 тыс. новогодних подарков. Стоимость одного составит 620 рублей.

В составе каждого набора должны быть в том числе:

  • молочный шоколад с мягкой карамельной начинкой и арахисом;
  • тёмный шоколад с добавлением соли;
  • мраморный бисквит с варёной сгущёнкой;
  • вафельные конфеты;
  • ванильная нуга с мягкой карамелью;
  • мармелад в форме разноцветных медвежат;
  • глазированные конфеты (помадные с апельсиновым вкусом, из бананового суфле с желейной начинкой со вкусом клубники, из шоколадного суфле с желейной начинкой и добавлением натурального кофе, шоколадно-ореховое пралине со вкусом амаретто и пр.);
  • вафельный батончик;
  • карамель;
  • десерты (трёхслойный глазированный на основе бисквита, сливочное суфле с мягким бисквитом и т. д.).

В контракте указано, что сладости должны быть без прогорклого или салистого привкуса. У конфет с шоколадной глазурью не допускается «поседений» и её повреждений. Возможны лишь незначительные просвечивания корпуса с нижней стороны конфет.

Сладости расфасуют в упаковки с новогодней тематикой. Вес каждого подарка составит 1800 граммов.

Напомним, что воспитанники детсадов в этом году получат губернаторские новогодние подарки.

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