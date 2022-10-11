Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Давление воды в Шебекино выйдет на рабочий режим после обстрела в течение двух часов

Вчера, 14:10
Все насосы запущены, однако давление сбавлено. Это сделали, чтобы не допустить порыв сети.

В Белоблводоканале сообщили, что давление воды в кранах выйдет на рабочий режим в течение двух часов. Все насосы запущены, однако давление сбавлено. Это сделали, чтобы не допустить порыва сети.

Уточняется, что сбой в работе произошёл из-за аварийного кратковременного отключения электроэнергии по линии РЭС. Из-за этого остановилась работа станции 2-го подъёма по улице Кирова.

ВСУ ударили по подстанции в Шебекино 11 октября. Из-за обстрела повреждён трансформатор. 2 тыс. жителей города остались без света. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.

 

Читайте также:
Под Белгородом загорелась подстанция после обстрела ВСУВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской областиГладков: ВСУ весь день обстреливали Щетиновку в Белгородском районе
#Происшествия#Шебекино#Обстрел подстанции в Шебекино#Перебои с водой#Белводоканал#Наталья Корявых
Подпишитесь
Под Белгородом загорелась подстанция после обстрела ВСУ
Сегодня, 16:49
Со стороны Украины обстреляли Белгородский район
Сегодня, 18:03
Белгородская «Виртуальная школа» не выдержала нагрузку в первый день дистанта
Сегодня, 14:17
В Белгородской области не планируют отменять кружки и секции для детей
Сегодня, 19:40
Гладков ответил, введут ли в Белгородской области военное положение
Сегодня, 20:21
Что думают белгородцы о переводе детей на дистанционное обучение
Сегодня, 18:20