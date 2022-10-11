Давление воды в Шебекино выйдет на рабочий режим после обстрела в течение двух часов

В Белоблводоканале сообщили, что давление воды в кранах выйдет на рабочий режим в течение двух часов. Все насосы запущены, однако давление сбавлено. Это сделали, чтобы не допустить порыва сети.
Уточняется, что сбой в работе произошёл из-за аварийного кратковременного отключения электроэнергии по линии РЭС. Из-за этого остановилась работа станции 2-го подъёма по улице Кирова.
ВСУ ударили по подстанции в Шебекино 11 октября. Из-за обстрела повреждён трансформатор. 2 тыс. жителей города остались без света. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.