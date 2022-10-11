Что думают белгородцы о переводе детей на дистанционное обучение

В 11 муниципалитетах Белгородской области школы, колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. Часть родителей с этим решением согласились и попросили главу региона перевести на удалёнку школы всех районов и горокругов. Другие же решение властей не поддержали. Журналисты «Бел.Ру» собрали мнения белгородцев.
Как отметила Светлана, наверное, решение правильное, но дети будут дома одни, ведь родители на работе. В свою очередь белгородка Татьяна ответила, что дети и так одни дома, если учатся во вторую смену.
Невозможно их водить за ручку до 18 лет! На каникулах где ваши дети, если вы на работе? Мой, например, дома сам один и привык уже. Вот не пойму наш народ, чтобы ни сделали - всё не так, всё плохо, то надо дистанционку, то не надо, вы уж определитесь, чего вы хотите?
Татьяна
Некоторые родители отметили, что в случае опасности в школе никто не застрахован.
У меня, например, на душе спокойней, когда он дома сидит. По крайней мере, знает, где ключи от подвала и что надо делать, если вдруг что.
Наталья
С женщиной согласились и другие родители, отметив, что нужно учить детей, что делать в таких ситуациях. Как отметила Юлия, переход на дистанционку — замечательная возможность приучать детей к самостоятельности. Но данную позицию разделяют не все.
В школе дети под присмотром учителя. А дома, сидя один, в случае чего - страшно представить, какая паника у ребёнка и родителей будет, которые на работе.
Наталья
Многие родители отметили, что им некуда девать детей, пока они на работе.
Детей девать некуда, нужно искать выход из положения. Беженцам помогают, свои тоже не должны оставаться в стороне.
Елена Иванова
Возмущениями поделилась и белгородка Ангелина.
Что вы называете безопасностью? Я на работе до 18:00, домой приезжаю в 19:00, моему ребёнку девять лет. Мы живём на новом массиве, соседей почти нет, мужа мобилизовали — получается, ребёнок в 9 лет будет дома целый день, включая вечернее время, то есть, когда уже темно — один! Разве это безопасность! В школе их хоть спрячут, отвлекут, а в нашем случае он будет сам по себе. Это ужас. Хоть бы с ума не сойти.
Ангелина
Другие же сделали акцент на то, что даже многие взрослые не знают, как вести себя в случае опасности. Не то что дети.
Вы знаете, что делать?! Вот лично я - нет. Я даже не представляю, как сама стала бы себя вести и смогла бы вообще помочь своему ребёнку. Тут можно рассуждать до бесконечности. Но уж если так решило руководство, значит, они посчитали, что так будет правильней. Никого же не спросили - поставили перед фактом. Так что жителям остаётся только смириться и искать подходящие для себя варианты решения проблемы.
Ксения
Своей историей «самостоятельности» ребёнка поделилась белгородка Екатерина.
Мой в 13 лет не сообразил, пока отец не прибежал и не заорал: «В погреб!!!». Стояла у окна в шоковом состоянии, а потом в погребе плакала, что не услышала свист. Я против, чтобы дети сидели одни дома без взрослых. Власть взяла на себя ответственность за безопасность, пусть делают дежурные группы, где будут находиться дети, чьи родители не могут быть рядом. Отправляют в другие регионы в лагеря.
Екатерина
Также среди белгородцев были предложения брать своих детей на работу. Но не все родители готовы пойти на такие жертвы.
Составлять отчётность в рабочее время на рабочем месте с двумя детьми, один из которых будет рядом учиться, а другой, в силу возраста, постоянно задавать вопросы, требовать к себе внимания - это в порядке вещей? И много в таком режиме сделаешь? Делюсь опытом: из дома так работать ещё хуже. Поэтому рабочий кабинет на 8-9 часов в сутки — наше всё, в котором придётся обустраивать и свой рабочий процесс, и учебный процесс одного ребёнка, и досуг для другого.
Лариса
Также появились в Сети и комментарии от родителей, чьих детей не перевели на удалёнку. Свой вопрос задала Галина. Она поинтересовалась, почему Ракитянский район не переводят на дистант. Ей ответил глава муниципалитета Анатолий Климов.
Решение о переводе образовательных учреждений на дистанционный формат работы принимается с учётом складывающейся на территории муниципалитета текущей обстановки. Территориально Ракитянский район не относится к числу приграничных. При желании, родители имеют право перевести своего ребёнка на дистант с использованием электронных образовательных ресурсов. Для этого необходимо подать заявление в школу.
Анатолий Климов
Таким образом, традиционно белгородцы разделились на два лагеря. Подобная ситуация была и в 2020 году, когда дети учились удалённо из-за пандемии коронавируса. При этом, несмотря на жалобы и возмущения родителей, уйти на дистант заставила неспокойная обстановка, а также высокий уровень террористической опасности. И пока отменять своё решение власти не планируют.