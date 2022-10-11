Что думают белгородцы о переводе детей на дистанционное обучение

Таким образом, традиционно белгородцы разделились на два лагеря. Подобная ситуация была и в 2020 году, когда дети учились удалённо из-за пандемии коронавируса. При этом, несмотря на жалобы и возмущения родителей, уйти на дистант заставила неспокойная обстановка, а также высокий уровень террористической опасности. И пока отменять своё решение власти не планируют.