Белгородский грибник нашёл в лесу авиабомбу

За прошедшую неделю в регионе уничтожили 21 взрывоопасный предмет. 5 октября в районе села Покровка Ивнянского района грибник нашёл авиабомбу SD-50. Тогда же другой грибник в районе села Обуховка Старооскольского горокруга обнаружил артиллерийский снаряд.
3 октября в Старом Осколе около аэропорта обнаружили четыре артиллерийских снаряда. Житель Весёлой Лопани Белгородского района в тот же день наткнулся на миномётную мину.
7 октября в Шагаровке Белгородского района грибник нашёл артиллерийский снаряд в лесополосе. В селе Кочетовка Ивнянского района местный житель наткнулся на артиллерийский снаряд, когда вывел коров на выпас.
8 октября в Пушкарном грибник нашёл миномётную мину. В хуторе Савченко в Краснояружском районе ещё один грибник обнаружил артиллерийский снаряд.
9 октября белгородцы также находили старые снаряды. В селе Нижний Ольшанец Белгородского района рыбак обнаружил миномётную мину прямо на берегу водохранилища. Все опасные находки ликвидировали взрывотехники.