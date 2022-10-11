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Белгородский грибник нашёл в лесу авиабомбу

Сегодня, 08:09
Фото: МЧС по Белгородской области
Боеприпас белгородец обнаружил в районе села Покровка Ивнянского района. Всего за неделю в области уничтожили 21 взрывоопасный предмет, сообщили в региональном ГУ МЧС.

За прошедшую неделю в регионе уничтожили 21 взрывоопасный предмет. 5 октября в районе села Покровка Ивнянского района грибник нашёл авиабомбу SD-50. Тогда же другой грибник в районе села Обуховка Старооскольского горокруга обнаружил артиллерийский снаряд.

3 октября в Старом Осколе около аэропорта обнаружили четыре артиллерийских снаряда. Житель Весёлой Лопани Белгородского района в тот же день наткнулся на миномётную мину.

7 октября в Шагаровке Белгородского района грибник нашёл артиллерийский снаряд в лесополосе. В селе Кочетовка Ивнянского района местный житель наткнулся на артиллерийский снаряд, когда вывел коров на выпас.

8 октября в Пушкарном грибник нашёл миномётную мину. В хуторе Савченко в Краснояружском районе ещё один грибник обнаружил артиллерийский снаряд.

9 октября белгородцы также находили старые снаряды. В селе Нижний Ольшанец Белгородского района рыбак обнаружил миномётную мину прямо на берегу водохранилища. Все опасные находки ликвидировали взрывотехники.

 

белгородцы находят боеприпасы времён войныбелгородцы находят боеприпасы времён войны
белгородцы находят боеприпасы времён войны
Фото: МЧС по Белгородской области
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#Происшествия#Боеприпасы времён войны#Наталья Корявых
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