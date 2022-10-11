Белгородские братья Дарчинян: насколько дорожный бизнес оказался прибыльным

При этом ряд контрактов по соглашению сторон были прекращены. Речь идёт о договоре на ремонт улицы Ломоносова в Белгороде (2,8 млн рублей), улицы Хихлушки (2,9 млн рублей), ремонт улицы Маяковского от ул. Попова до ул. Н. Чумичова (1,7 млн рублей), а также ремонт бульвара Юности от ул. Будённого до ул. Есенина (35,8 млн рублей).