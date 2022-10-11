Белгородские братья Дарчинян: насколько дорожный бизнес оказался прибыльным

Бизнесмен Мадат Дарчинян — совладелец компании «Белгороддорстрой», которая является одним из главных подрядчиков по выполнению ремонта дорог области. Благодаря высокой потребности области в обновлении дорожного полотна, компания Дарчиняна выигрывает много госзакупок, что, видимо, помогло ему стать одним из самых богатых людей региона и занять 13-е место в рейтинге самых богатых олигархов области.
Всего в 2022 году компания «Белгороддорстрой» участвовала в 143 процедурах госзакупок. Количество заключённых контрактов составило 158 на общую сумму 4,8 млрд рублей. Компания выполняла ремонт улицы Красносельская (7,7 млн рублей), участок автодороги от транспортной развязки на ул. Студенческая до границы областного центра (37,5 млн рублей), а также занималась благоустройством двора на ул. Щорса, 42 (6,1 млн рублей).
При этом ряд контрактов по соглашению сторон были прекращены. Речь идёт о договоре на ремонт улицы Ломоносова в Белгороде (2,8 млн рублей), улицы Хихлушки (2,9 млн рублей), ремонт улицы Маяковского от ул. Попова до ул. Н. Чумичова (1,7 млн рублей), а также ремонт бульвара Юности от ул. Будённого до ул. Есенина (35,8 млн рублей).
Руководит бизнесом Дарчинян вместе со своим братом — Рубеном. Он вошёл в рейтинг впервые, заняв 32-ю позицию. Рубену Дарчиняну также принадлежит половина компании «Центрдорстрой», которая занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.
В 2022 году компания не заключила ни одного договора посредством госзакупок. В 2021 году был один контракт на ремонт улично-дорожной сети в с. Казацкое Красногвардейского района на сумму 7,2 млн рублей.