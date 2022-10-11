Белгородская «Виртуальная школа» не выдержала нагрузку в первый день дистанта

11 октября в 11 районах Белгородской области школьники перешли на дистанционное обучение. В первый же день «Виртуальная школа», где аккумулируются все задания и учебные пособия, не справилась с нагрузкой.
При первой попытке войти платформа пытается открыть доступ, но переключить вкладки не удаётся. При второй попытке сервис «сообщил», что он обновляется и это займёт некоторое время.
Родителям некоторых школ Белгорода порекомендовали зарегистрироваться на платформе для учёбы «Сферум».
Напомним, это уже не первый провал «Виртуальной школы». Платформа не смогла справиться с нагрузкой в 2020 году, когда школьники перешли на онлайн-образование из-за пандемии коронавируса.