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Белгородская «Виртуальная школа» не выдержала нагрузку в первый день дистанта

Вчера, 11:17
Фото: 1MI
Платформа зависла, не давая возможность переключать вкладки. Спустя некоторое время «Виртуальная школа» и вовсе отключилась.

11 октября в 11 районах Белгородской области школьники перешли на дистанционное обучение. В первый же день «Виртуальная школа», где аккумулируются все задания и учебные пособия, не справилась с нагрузкой.

При первой попытке войти платформа пытается открыть доступ, но переключить вкладки не удаётся. При второй попытке сервис «сообщил», что он обновляется и это займёт некоторое время.

Фото: "Бел.Ру"

Родителям некоторых школ Белгорода порекомендовали зарегистрироваться на платформе для учёбы «Сферум».

Напомним, это уже не первый провал «Виртуальной школы». Платформа не смогла справиться с нагрузкой в 2020 году, когда школьники перешли на онлайн-образование из-за пандемии коронавируса.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Виртуальная школа#Дистант#Белгородские школьники
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