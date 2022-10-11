Белгородская агитбригада предложила выступать для мобилизованных в пунктах сбора

Во время прямой линии представитель агитбригады из Белгородской области попросил губернатора помочь в организации концерта перед мобилизованными.
У нас есть своя агитбригада, с которой мы ездим к нашим защитникам с самого начала СВО, поддерживаем их своим творчеством. Есть ли возможность посетить пункты сбора мобилизованных с подобными концертами?
Белгородец
Гладков отметил, что идея ему нравится: «Очень благодарен, если вы это сделаете». Губернатор посоветовал белгородцу обратиться к его заместителю Ивану Будлову. Коллективу помогут с транспортом.
Напомним, что в Белгородской области мобилизованных провожает священник.