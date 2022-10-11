Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородская агитбригада предложила выступать для мобилизованных в пунктах сбора

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI
Своё предложение коллектив выдвинул во время эфира «10 вопросов губернатору» 10 октября. Вячеслав Гладков поддержал идею.

Во время прямой линии представитель агитбригады из Белгородской области попросил губернатора помочь в организации концерта перед мобилизованными.

У нас есть своя агитбригада, с которой мы ездим к нашим защитникам с самого начала СВО, поддерживаем их своим творчеством. Есть ли возможность посетить пункты сбора мобилизованных с подобными концертами?
Белгородец

Гладков отметил, что идея ему нравится: «Очень благодарен, если вы это сделаете». Губернатор посоветовал белгородцу обратиться к его заместителю Ивану Будлову. Коллективу помогут с транспортом.

Напомним, что в Белгородской области мобилизованных провожает священник.

Читайте также:
В Белгородской области начали выплаты семьям мобилизованныхКак быть, если белгородца мобилизовали, а деньги за долги продолжают списыватьМобилизованных из Белгородской области отправляют на СВО: видео
#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Концерт
Подпишитесь
Белгородская «Виртуальная школа» не выдержала нагрузку в первый день дистанта
Сегодня, 14:17
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Вчера, 19:29
В «Сити Молле» раскритиковали гипермаркет «Карусель» за ограниченную выкладку товара
Сегодня, 10:09
В Белгородской области похоронили ещё одного участника спецоперации
Сегодня, 09:20
Как вести себя при обстреле: карточки
Сегодня, 12:04